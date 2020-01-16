Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.01.2020 10:12
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:24

Yüz binlerce kişiye zamlı maaş! İşte ödeme tarihleri ve başvuru şartları

2020 yılı 65 yaş yaşlılık engelli farkı maaş zammı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 65 yaş aylığı ülkemizde uygulanan en eski sosyal yardımlardan biri. Yaşlılarımızın yoksulluğa düşmesinin engellenmesi ve temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmeleri esasına dayanan 65 yaş aylığı memur maaş zammı ve enflasyon farkıyla birlikte zamlandı. Yaşlılık maaşı, temmuz ayıyla beraber aylık 601 liradan 637 liraya çıkmıştı. 637,79 lira olan 65 yaş aylığı, Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yaşlılık maaşı da arttı. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu? 2020 kaç para, ne zaman ödenecek?

Yüz binlerce kişiye zamlı maaş!

Türkiye'de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40'ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. İşte 3 aylık 65 yaş aylığı kaç TL, ödeme tarihi...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYüz binlerce kişiye zamlı maaş! İşte ödeme tarihleri ve başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri