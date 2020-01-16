Türkiye'de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40'ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. İşte 3 aylık 65 yaş aylığı kaç TL, ödeme tarihi...

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