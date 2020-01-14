Yüksek kat dönemi bitiyor

AK Parti, imar alanında devrim niteliğinde değişiklikleri içeren 37 maddelik kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgu yaptığı yatay mimariye geçişin sağlanmasından parsel bazlı imar değişikliğine son verilmesine, kaçak yapılara tapuya bildirim zorunluluğu getirilmesinden sahil kesimlerinde kumsala iskele yapımının yasaklanmasına kadar şehircilikle ilgili çok önemli düzenlemeler yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Mevcut binalar tıraşlanmayacak" açıklaması yaptı.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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