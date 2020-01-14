Türkiye otomotiv pazarında BMW, hem lüks hem de ultra lüks segmentte en çok tercih edilen marka oldu. En çok satılan model ise lüks segmentte BMW'nin 5 serisi, ultra lüks segmentte Land Rover'ın Range Rover Sport'u oldu.
Range Rover Sport
5 YILDIZA OYNUYOR
Ön gösterimi yapıldığı ilk günden bu yana gözlerin çevrildiği yerli otomobil, tasarımının yanında güvenliği ile de tercih sebebi olacak.
Güvenlik testleriyle kendinden söz ettiren Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı'nda (EuroNCAP) 5 yıldız seviyesine uyumlu olarak üretilecek olan 'Türkiye'nin Otomobili', programın değişecek standartlarına da uyum sağlayacak.
Range Rover Sport
5 YILDIZA OYNUYOR
Ön gösterimi yapıldığı ilk günden bu yana gözlerin çevrildiği yerli otomobil, tasarımının yanında güvenliği ile de tercih sebebi olacak.
Güvenlik testleriyle kendinden söz ettiren Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı'nda (EuroNCAP) 5 yıldız seviyesine uyumlu olarak üretilecek olan 'Türkiye'nin Otomobili', programın değişecek standartlarına da uyum sağlayacak.
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