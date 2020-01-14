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Lüksün yıldızları! 2019'da en çok ve Sport tercih edildi

2019 yılında Lüks ve toplam 11 bin 798 araç satıldı. Lüks segmentte en çok satılan model 1930 ile 'nin 5 serisi oldu. Ultra lüks segmentte ’ın Sport’u oldu.

Lüksün yıldızları
otomotiv pazarında , hem lüks hem de en çok tercih edilen marka oldu. En çok satılan model ise lüks segmentte BMW'nin 5 serisi, ultra lüks segmentte 'ın Sport'u oldu.


Range Rover Sport


5 YILDIZA OYNUYOR
Ön gösterimi yapıldığı ilk günden bu yana gözlerin çevrildiği yerli otomobil, tasarımının yanında güvenliği ile de tercih sebebi olacak.



Güvenlik testleriyle kendinden söz ettiren Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı'nda (EuroNCAP) 5 yıldız seviyesine uyumlu olarak üretilecek olan 'Türkiye'nin Otomobili', programın değişecek standartlarına da uyum sağlayacak.

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