Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin konut projesinin başvuruları yarın bitiyor. Başvuru işlemlerini tamamlamamış olan on binlerce vatandaş TOKİ 2+1 3+1 konut başvurularıyla ilgili araştırma yaparken TOKİ 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

TOKİ 100 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.