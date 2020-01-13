6 milyarlık destek Yaklaşık 2 milyon işyerinin elini rahatlatacak 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteğini içeren torba yasa teklifi, bu hafta Meclis'e geliyor.

Yaklaşık 2 milyon işyerinin elini rahatlatacak 6 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteğini içeren torba yasa teklifi, bu hafta Meclis'e geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl zam oranının enflasyonun altında kalmaması için yıl sonuna kadar 75 liralık asgari ücret desteği vereceklerini belirtirken, bunun hem işçiler hem de işveren için önemli bir destek olduğunu söyledi. Asgari ücret desteğinin AK Parti Grubu'nun bu hafta Meclis'e sunması beklenen torba yasa teklifiyle yaşama geçirilmesi bekleniyor. Torba yasa teklifinin, kaçak yapılaşmanın önüne geçecek düzenlemeler ve ürün güvenliğinin yanı sıra değerli konut vergisinin ertelenmesi kararını da içermesi bekleniyor.





Hazal ATEŞ