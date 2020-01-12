Binlerce vatandaş buzağı desteği ödemesi (2018/2. Dönem) ne sürede yatacak diye merak ediyor. Buzağı desteği ödemeleri fazla bir şekilde takip ediliyor. 2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusuna hayvancılıkla uğraşanlar tarafından cevap aranıyor.

Buzağı destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde verilmişti. Destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlara 2. buzağı destekleri yatmadı. Destekten faydalanabilmek için buzağıların taşımaları gereken bazı özellikler bulunmaktadır. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

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