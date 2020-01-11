Tahvil faizi 2.5 yılın en düşüğünde Tahvil-Bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, düşüşünü sürdürüyor. Merkez Bankası'nın 2019'da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi ve enflasyondaki düşüş, gösterge tahvili bileşik faizinin yüzde 26'lardan yüzde 12'nin altına inmesini sağladı.

Tahvil-Bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, düşüşünü sürdürüyor. Merkez Bankası'nın 2019'da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi ve enflasyondaki düşüş, gösterge tahvili bileşik faizinin yüzde 26'lardan yüzde 12'nin altına inmesini sağladı. Tahvil-bono piyasasında dün iki yıllık faizler yüzde 11.29'a kadar geriledi.