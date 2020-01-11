555 bin kişiye iş fırsatı

Türkiye yeni yıla 'istihdam politikaları, işgücü piyasası ve insan kaynakları' alanında güçlü adımlarla girdi. İŞKUR tarafından düzenlenen aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına yaklaşık 555 bin kişi katılacak. Bu kapsamda 230 bin kadın aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlara alınacak. 15-29 yaş arasında yaklaşık 260 bin genç işbaşı eğitim programlarından, 45 bin genç de mesleki eğitim kurslarından yararlanacak. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına yaklaşık 20 bin genç alınacak.
İŞSİZ 254 BİN KİŞİ AZALDI
Eylül'de yüzde 13.8 olan işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 13.4 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos'ta 4 milyon 650 bin olan işsiz sayısı, Eylül'de 4 milyon 566 bine, Ekim'de ise 4 milyon 396 bine geriledi. İşsiz sayısı 2 ayda 254 bin kişi azaldı.
İŞSİZ 254 BİN KİŞİ AZALDI
Eylül'de yüzde 13.8 olan işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 13.4 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos'ta 4 milyon 650 bin olan işsiz sayısı, Eylül'de 4 milyon 566 bine, Ekim'de ise 4 milyon 396 bine geriledi. İşsiz sayısı 2 ayda 254 bin kişi azaldı.
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