Türk Hava Yolları 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan THY, toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı. Transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseldi. THY, konma sayısını 486 bin 894, ücretli yolcu km 153 milyon 186 bin 235 olarak duyurdu. Toplam 350 uçağı bulunan THY'nin tarifeli bölgesel yolcu taşımacılığı ise 72 milyon 709 bin 488 yolcu oldu. Bu yolcuların 30 milyon 280 bini 449'u iç hat yolcularından oluştu.

AFRİKA UÇUŞLARINDAKİ ARTIŞ TİCARETE DE YANSIDI

Türk Hava Yolları'nın Afrika kıtasına uçuşlarının artışına paralel olarak kıta ile ticaret hacmi 20 milyar dolara yükselirken, milli havayolu şirketi de kıta genelinde geçtiğimiz yıl yolcu sayısı rekor düzeyde arttı. Türk iş dünyasının kıtaya istihdam katkısı 75 binleri de geçerken Afrika kıtasında THY, 3 milyon 647 bin yolcu taşıdı. Kıtaya THY, 172 bin 348 ton kargo taşımacılığında bulundu. Türkiye ile Afrika arasında çoğunluğu kıtanın kuzeyi olmak üzere 9 yılda toplam 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Türk müteahhitleri de Afrika'da 17 yıl önce 769 milyon dolar tutarında proje üstlenilirken şu an ise müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları da aştı.