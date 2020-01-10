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  • 10.01.2020 13:42
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 13:57

Son dakika: 'daki ekmek mına Valilik engeli!

Son dakika alınan bilgiye göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

1 Nisan 2019'da da 'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Ankara'da yeni yılla birlikte ekmek fiyatları, fırıncıların ısrarı üzerine 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti.

1 LİRA 25 KURUŞTAN SATILACAK
1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam, Ankara Valiliği'nce iptal edildi. 200 gram ekmek, yılbaşından önce olduğu gibi 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

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