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Esnaftan 7 istek

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu belirtti. Perakende sektörünün baştan aşağı yenilenmesini istediklerini söyleyen Palandöken, talepleri şöyle sıraladı...

Esnaftan 7 istek
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu belirtti. Perakende sektörünün baştan aşağı yenilenmesini istediklerini söyleyen Palandöken, talepleri şöyle sıraladı:

ZİNCİR marketlerin açılış ve kapanışlarına kural getirilsin.
EMEKLİLİKTE istenen SSK ve Bağ- Kur prim gün sayısı eşitlensin.
ESNAFA özel ticari akaryakıt sağlansın.
ELEKTRİK, su, doğalgaz gibi temel harcamalarda indirim sağlansın.
SİCİL affı gelsin.
GİRİŞİMCİLİK kredilerinde esnaf tanımı Esnaf Kanunu'ndaki gibi olsun.
ÇEK borcu bulunan esnafa hapis cezası yerine borç yapılandırması olsun.

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