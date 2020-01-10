Dedeman Kastamonu’da Dedeman Turizm Grubu, Kastamonu'da Park Dedeman Kastamonu Oteli için ilk imzayı attı. Yapımı süren KastaMall Karma Projesi içinde yer alan, 150 odalı, 300 yatak kapasiteli otel, yılın 3'üncü çeyreğinde hizmete girecek. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Bu yıl hizmete açacağımız 2 otelimizle 19 otele ulaşacağız. 10 yıldaki hedefimiz ise otel sayımızı 50'ye çıkarmak" dedi.

Dedeman Turizm Grubu, Kastamonu'da Park Dedeman Kastamonu Oteli için ilk imzayı attı. Yapımı süren KastaMall Karma Projesi içinde yer alan, 150 odalı, 300 yatak kapasiteli otel, yılın 3'üncü çeyreğinde hizmete girecek. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Bu yıl hizmete açacağımız 2 otelimizle 19 otele ulaşacağız. 10 yıldaki hedefimiz ise otel sayımızı 50'ye çıkarmak" dedi.



AZİZE ÇAVUŞ TÜM MANŞETLER