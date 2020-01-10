Bugünkü
Takvim

CEPTETEB İŞTE hayata geçti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi.

CEPTETEB İŞTE hayata geçti
Türk Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi. TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, düzenlenen toplantıda, "CEPTETEB'in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçti. Mobil bankacılık müşterisi 1.5 milyonu aştı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriCEPTETEB İŞTE hayata geçti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri