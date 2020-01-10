CEPTETEB İŞTE hayata geçti Türk Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi. TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, düzenlenen toplantıda, "CEPTETEB'in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçti. Mobil bankacılık müşterisi 1.5 milyonu aştı" dedi. TÜM MANŞETLER