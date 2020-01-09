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Sıfır konuta 0.79 finansman oranı

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını dünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0.79'a düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre; banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79'a indirdi.

Sıfır konuta 0.79 finansman oranı
Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını dünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0.79'a düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre; banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79'a indirdi. Konutun tespitinde, 'ilk kez satışa konu edilen' koşulu aranacak.

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