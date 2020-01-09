Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını dünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0.79'a düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre; banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79'a indirdi. Konutun tespitinde, 'ilk kez satışa konu edilen' koşulu aranacak.
- Ekonomi
- 09.01.2020
- Gazete
Sıfır konuta 0.79 finansman oranı
Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını dünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0.79'a düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre; banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79'a indirdi.
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