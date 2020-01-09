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  • 09.01.2020 18:46
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 18:46

da düşüş devam ediyor! 9 Ocak Perşembe canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ABD ve İran arasındaki gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump dün akşam önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarının hemen ardından /TL 5.90 seviyelerinde işlem görmeye başlamıştı. Bugün açılışta dövizler, küresel jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle yeni günde açılış öncesi, bir önceki kapanış düzeylerinin altında başladı. Özellikle kapanış saatlerinde vatandaşlar 9 Ocak Perşembe canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolarda düşüş sürüyor! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve eurodaki güncel durum, haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gün içinde en düşük 115.236,49 puanı, en yüksek 118.144,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 değer kazancıyla tamamladı. Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında yaptığı açıklamların ardından dolarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. İşte 9 Ocak Perşembe canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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