Dolar ve eurodaki güncel durum, haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gün içinde en düşük 115.236,49 puanı, en yüksek 118.144,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 değer kazancıyla tamamladı. Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında yaptığı açıklamların ardından dolarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. İşte 9 Ocak Perşembe canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?