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  • 08.01.2020 11:55
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 12:00

Tapu'dan 2019'da Hazine'ye dev katkı! 12 milyar lirayı aştı

Geçtiğimiz yıla ait Hazine gelirlerinde rakamlar belli oldu. 2019'da Genel Müdürlüğü tarafından harç, damga vergisi ve döner sermaye gelirlerinden Hazine'ye 12 milyar 197 milyon 800 bin liralık katkı sağlandı. 2019'da tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirilirken, en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

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