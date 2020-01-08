Tapu'dan 2019'da Hazine'ye dev katkı! 12 milyar lirayı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.