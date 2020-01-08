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  • 08.01.2020 11:35
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 11:42

Son dakika: Türk sektörü destan yazıyor! yapılan ülke sayısı 10'a çıktı!

Son dakika herine göre, sektöründe tarih yazmaya devam ediyor. Türk otomotiv sektörü 2019’da en yüksek ikinci performansına ulaşırken 1 milyar dolar ve üzerinde satış yaptığı ülke sayısını 10’a yükseltti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yaptı.

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 3 azalışla 30,6 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörü, üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonluğunu elde etti.

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