Altın zirveden döndü

Güvenli liman olarak görülen altın son dönemdeki yükselişini önceki günkü zirveyle taçlandırırken, fırsatı değerlendirmek isteyen küçük yatırımcı kuyumculara akın etti. Yüksek fiyattan altınını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcu Nazar Özsayakhan, satış için fiyatın yükselmesini bekleyen küçük yatırımcıların istedikleri seviyeyi gördüğünü belirterek, "Bu durumda alan kimse yok. Dolayısıyla satamadığımız için nakit kazanamıyoruz.
Kuyumcularda bu anlamda para kalmıyor. Herkes altın satmaya geliyor, onlardan almak için de zorlanıyoruz" diye konuştu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da altının güvenli liman özelliğine dikkat çekerken, altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyledi.
Kuyumcularda bu anlamda para kalmıyor. Herkes altın satmaya geliyor, onlardan almak için de zorlanıyoruz" diye konuştu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da altının güvenli liman özelliğine dikkat çekerken, altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyledi.
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