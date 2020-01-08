Bugünkü
Takvim

zirveden döndü

haftanın ilk günü zirve yaparken, vatandaşlar yüksek fiyatları değerlendirmek için kuyumculara koştu. Önceki gün bin 582 dolar ile yaklaşık 7 yılın zirvesine yükselen altının onsu, dün ise bin 555 dolara kadar çekildi. 499 liranın üzerine çıkan çeyrek altın ise 496 lira seviyesine geriledi. 7 yılın zirvesini test eden altının ateşi dün azalırken, uzmanlar ‘Uzun vadede yükseliş sürecek’ dedi.

Altın zirveden döndü
Güvenli liman olarak görülen son dönemdeki yükselişini önceki günkü zirveyle taçlandırırken, fırsatı değerlendirmek isteyen küçük yatırımcı kuyumculara akın etti. Yüksek fiyattan altınını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcu Nazar Özsayakhan, satış için fiyatın yükselmesini bekleyen küçük yatırımcıların istedikleri seviyeyi gördüğünü belirterek, "Bu durumda alan kimse yok. Dolayısıyla satamadığımız için nakit kazanamıyoruz.




Kuyumcularda bu anlamda para kalmıyor. Herkes altın satmaya geliyor, onlardan almak için de zorlanıyoruz" diye konuştu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da altının güvenli liman özelliğine dikkat çekerken, altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın zirveden döndü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri