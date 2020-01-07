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Kiraya yüzde 15 zam

Enflasyon verilerinin belli olmasıyla kirada oturanların ödedikleri tutara yapacakları zam da belli oldu. Bu ay kontratlarını yenileyeceklerin yapacakları kira zam oranı yüzde 15.18'i geçemeyecek.

Kiraya yüzde 15 zam
Enflasyon verilerinin belli olmasıyla kirada oturanların ödedikleri tutara yapacakları zam da belli oldu. Bu ay kontratlarını yenileyeceklerin yapacakları kira zam oranı yüzde 15.18'i geçemeyecek. Kira artışlarındaki üst sınır, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine TÜFE'ye endekslendi. Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl Ocak ayına kadar ÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılıyordu. TÜİK'in son açıklamalara göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 15.18, Yİ-ÜFE yüzde 17.56 oldu. Yani ev sahipleri, kiracılardan en çok yüzde 15.18 zam isteyebilecek.

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