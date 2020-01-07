Ev satışında yeni dönem Yeni yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.

Yeni yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak. Değerleme sisteminde; kullanılan malzemeden konuma kadar 30'a yakın değişken dikkate alınacak. Tapu işlemlerinde farklı illerden alım-satım yapılabilecek. Alıcı ve satıcının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları yeterli olacak. Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Satış bedeli, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak.





HAZAL ATEŞ