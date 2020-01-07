Engelli memur alımı 9 Ocak’ta ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen vatandaşların başvuruları 23 Aralık'a kadar alınırken, tercih sonuçlarının 9 Ocak Perşembe günü açıklanacağı öğrenildi. Memur adayları, sonuçları merakla bekliyor.

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen vatandaşların başvuruları 23 Aralık'a kadar alınırken, tercih sonuçlarının 9 Ocak Perşembe günü açıklanacağı öğrenildi. Memur adayları, sonuçları merakla bekliyor. TÜM MANŞETLER