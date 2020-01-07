Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun inişli çıkışlı seyri devam ederken vatandaşlar 7 Ocak Salı günü dolar ve eurodaki güncel durumu merak ediyor. Dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6650 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 5,9740, euro ise 6,6860 liradan satılmıştı. İşte 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?