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  • 07.01.2020 17:51
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 17:51

gün sonu yükselişe, düşüşe geçti! 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar?

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler 7 Ocak Salı günü ve fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. ABD ile İran gerginliğinin ardından tırmanan gerilimin etkisiyle yükselen dövizler yeni güne de, haftanın ilk günündeki düzeylerde başladı. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı. Peki, 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun inişli çıkışlı seyri devam ederken vatandaşlar 7 Ocak Salı günü dolar ve eurodaki güncel durumu merak ediyor. Dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6650 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 5,9740, euro ise 6,6860 liradan satılmıştı. İşte 7 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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