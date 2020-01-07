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  • 07.01.2020 20:22
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 20:22

düşüşe geçti! 7 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL?

Günün vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan kapattı. Gün içinde en düşük 112.347,58 puanı, en yüksek 113.387,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla tamamlandı. Peki, 7 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları düşüşe geçti! Çeyrek ve gram ne kadar?

7 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle son aylarda yükselişe geçen altında bugün aşağı yönlü bir seyir görülüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü. İşte 7 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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