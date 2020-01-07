7 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle son aylarda yükselişe geçen altında bugün aşağı yönlü bir seyir görülüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,53 azalışla 301,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü. İşte 7 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?