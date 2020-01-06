e-Devlet TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar büyük bir heyecanla TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.