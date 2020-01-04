2020 zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memurların günlerdir merakla beklediği yeni yıl zam oranları dün netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammında belirleyici etken oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18 yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Peki, zamlar emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte zamlı maaşların listesi...

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL

Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL

Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL

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