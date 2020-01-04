Asgari ücretlinin tazminatı arttı

Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken, çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretteki artışla taban tutar 385 lira yükselerek 2 bin 943 liraya çıkacak. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ve yüzde 1.5 enflasyon farkı da eklenecek.