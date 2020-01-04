Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken, çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretteki artışla taban tutar 385 lira yükselerek 2 bin 943 liraya çıkacak. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ve yüzde 1.5 enflasyon farkı da eklenecek.
- Ekonomi
- 04.01.2020
- Gazete
Asgari ücretlinin tazminatı arttı
Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken, çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretteki artışla taban tutar 385 lira yükselerek 2 bin 943 liraya çıkacak.
Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken, çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretteki artışla taban tutar 385 lira yükselerek 2 bin 943 liraya çıkacak. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ve yüzde 1.5 enflasyon farkı da eklenecek.
- İşte yerli otonun isminin açıklanacağı tarih
- Milli savaş uçağında dikkat çeken F-35 detayı
- Borsa günü düşüşle tamamladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.