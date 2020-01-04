Bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar bankaların sunduğu uzun vade ve düşük taksit seçeneklerini kullanarka ödemelerini rahatlatmak istiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıkladı. Peki, 0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları nedir? İşte 4 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

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