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  • 04.01.2020 15:21
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 15:21

.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? 4 Ocak TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank

Bankalarda kredi faiz müjdeleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faizlerinin yüzde .79'a düşürülmesinin ardından özel bankalardan da indirim haberleri gelmeye başladı. Peki, 0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank nedir? İşte 4 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

0,79 kredi veren bankalar hangileri?

Bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar bankaların sunduğu uzun vade ve düşük taksit seçeneklerini kullanarka ödemelerini rahatlatmak istiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıkladı. Peki, 0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları nedir? İşte 4 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

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