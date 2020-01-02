THY’den 4 yeni dış hat Türk Hava Yolları (THY) Başkanı İlker Aycı, 2019'u 126 ülke 318 şehirle kapattıklarını, 2020'de de yeni noktalarla uçuş ağlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Malabo (Ekvator Ginesi), Haneda (Japonya), Newark (ABD) ve Vancouver (Kanada) noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık" diye konuştu.

Türk Hava Yolları (THY) Başkanı İlker Aycı, 2019'u 126 ülke 318 şehirle kapattıklarını, 2020'de de yeni noktalarla uçuş ağlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Malabo (Ekvator Ginesi), Haneda (Japonya), Newark (ABD) ve Vancouver (Kanada) noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık" diye konuştu. TÜM MANŞETLER