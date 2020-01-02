Heyecan sürüyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Başvuru süreci başlayan 100 bin sosyal konuta vatandaşlardan talep yağdı. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yer alıyor. İşte TOKİ 100 bin konut başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.