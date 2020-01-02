Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2020 16:04
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 16:04

Heyecan sürüyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. 16 Aralık Pazartesi günü başlayan ları devam ediyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar büyük bir heyecanla TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru hakkında detaylar...

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Başvuru süreci başlayan 100 bin sosyal konuta vatandaşlardan talep yağdı. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yer alıyor. İşte TOKİ 100 bin konut başvuru şartları...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHeyecan sürüyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri