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  • 02.01.2020 18:09
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 18:09

zirveyi gördü! 2 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?

Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen ve özellikle geçen yılın ilk günlerinden itibaren vatandaşlar tarafından yatırım amacıyla çok tercih edilen ndaki güncel durum merak konusu oldu. Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satıldı. İşte 2 Ocak anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveyi gördü! Çeyrek altın ne kadar?

Yılın ikinci gününde altın alıp on binlerce kişi tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi. İşte 2 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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