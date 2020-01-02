Yılın ikinci gününde altın alıp on binlerce kişi tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi. İşte 2 Ocak anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?