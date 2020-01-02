2020 yılı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon verileri yeni ayın başında açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler ekonomide belirleyici bir etken oluyor. Bu nedenle ayın ilk gününde vatandaşların gündeminde Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih yer alıyor. Şimdilerde vatandaşlar Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacak. Ardından kira artış oranına dair detaylar belli olacak.