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  • 02.01.2020 18:58
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 19:06

2020 ne zaman açıklanacak? Yeni yıl Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış nasıl hesaplanır?

Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren yeni yılın ilk günlerinde merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 2019 yılı Aralık ayı enflasyon oranları, Ocak ayının ilk gününde gündemde yerini aldı. Bu kapsamda kiracı ve ev sahipleri enflasyon verilerini beklerken 2020 sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Yeni yıl Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

2020 yılı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon verileri yeni ayın başında açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler ekonomide belirleyici bir etken oluyor. Bu nedenle ayın ilk gününde vatandaşların gündeminde Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih yer alıyor. Şimdilerde vatandaşlar Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacak. Ardından kira artış oranına dair detaylar belli olacak.

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