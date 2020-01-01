Boeing ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki 737 MAX krizi çözülüyor. THY'den konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı" denildi.
13 Mart'tan bu yana Boeing 737 MAX uçaklarının kullanımı yasak. THY uçmayan 737 MAX'lar için hem hangar parası ödüyor hem de yolcularını mağdur etmemek için uçak kiralıyordu. Edinilen bilgiye göre, Boeing THY'nin zararının bir kısmını bu anlaşmayla üstlenmiş olacak. THY'nin nakit 150 milyon dolarlık tazminat alacağı, 75 milyon dolarlık da yedek parça ve eğitim gibi zararlara karşılık para alacağı belirtiliyor.
13 Mart'tan bu yana Boeing 737 MAX uçaklarının kullanımı yasak. THY uçmayan 737 MAX'lar için hem hangar parası ödüyor hem de yolcularını mağdur etmemek için uçak kiralıyordu. Edinilen bilgiye göre, Boeing THY'nin zararının bir kısmını bu anlaşmayla üstlenmiş olacak. THY'nin nakit 150 milyon dolarlık tazminat alacağı, 75 milyon dolarlık da yedek parça ve eğitim gibi zararlara karşılık para alacağı belirtiliyor.
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