Bursalılar çok mutlu Bursa, yerli otomobile ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projeyi ortaya çıktığı ilk günden itibaren desteklediklerini ifade etti.

Bursa, yerli otomobile ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projeyi ortaya çıktığı ilk günden itibaren desteklediklerini ifade etti. Burkay, bu tür makro yatırımların kente kazandırmak adına gerçekleştirilen çalışmaların yerli otomobil projesi için güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirterek, Bursa'nın gelecek 50 yılında da otomotiv sektörünün üretim merkezlerinden olmaya devam edeceğini kaydetti. TÜM MANŞETLER