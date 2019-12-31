Görkemli bir sunum ile tanıtalan yerli otomobilin ön siparişinin nasıl verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için ne kadar ücret alınacağı araştırılıyor. Bu kapsamda yerli otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş "Yerli otomobil ön sipariş ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

TALEP TOPLAMA BAŞLIYOR

Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

Yerli otoya sahip olmak isteyenler TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek.