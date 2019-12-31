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  • 31.12.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 15:40

için talep toplama başlıyor! ücreti ne kadar olacak?

in SUV ve Sedan modelleri geçen hafta görkemli bir törenle tanıtıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil herkesin dikkatini çekerken ön taleplerin tek elden toplanması için de çalışma başlatılıyor. Peki, ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

Yerli otomobil ön sipariş ücreti ne kadar olacak?

Görkemli bir sunum ile tanıtalan yerli otomobilin ön siparişinin nasıl verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için ne kadar ücret alınacağı araştırılıyor. Bu kapsamda yerli otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş "Yerli otomobil ön sipariş ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

TALEP TOPLAMA BAŞLIYOR

Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

Yerli otoya sahip olmak isteyenler TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek.

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