Yenilikçi girişimde sanayi öne çıktı

Türkiye'de 2016-2018'i kapsayan 3 yıllık dönemde, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 36'sı yenilik faaliyeti gerçekleştirirken, sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39'u buldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018'e ilişkin 'Yenilik Araştırması'nın sonuçlarına göre; girişimlerin yüzde 29'u temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 79.6 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 65.4 ile muhasebe veya diğer idari işlemler, yüzde 65 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi. Girişimlerin yüzde 34.6'sı bu dönemde finansal destek aldı. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 39.9'unun ticari marka tescili yaptırdığı belirlendi.
- Ekonomi
- 31.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.