Stajyere 631 TL

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artacak. 2019'da gençlere en az 548,70 lira ödenirken, bu tutar 631,19 liraya çıkacak. Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart. Asgari ücretin artmasıyla, 2020'de stajyerlere ödenecek ücret yükselecek.
DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl 548,70 lira olan en düşük ücret 631,19 liraya çıkacak. Yani staj yapan öğrencilere aylık 631 liradan az ücret verilemeyecek. Ücretlere devlet de katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420,70 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210,40 lira olarak uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştı.
DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl 548,70 lira olan en düşük ücret 631,19 liraya çıkacak. Yani staj yapan öğrencilere aylık 631 liradan az ücret verilemeyecek. Ücretlere devlet de katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420,70 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210,40 lira olarak uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştı.
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