Milli Piyango 100 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte MPİ 2020 yılbaşı 100 bin TL kazanan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango 100 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

MİLLİ PİYANGO 100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 100 bin TL kazanan numaralar henüz açıklanmadı. 100 bin lira kazanan rakamlar açıklandığında burada yer alacak.