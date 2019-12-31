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  • 31.12.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 18:13

'lerin istihdam verileri açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri () ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 48 kişi görev yapıyor. Çalışanların 4 bin 11'i memur, 43 bin 708'i sözleşmeli, 47 bin 377'si kapsam içi işçi, 3 bin 501'i kapsam dışı işçi ve 10 bin 451'i de geçici işçi statüsünde bulunuyor.

KİT'lerin istihdam verileri açıklandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri () ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 48 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 3. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 109 bin 48 kişi çalışıyor. Bunların 103 bin 209'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 5 bin 839'u ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 11'i memur, 43 bin 708'i sözleşmeli, 47 bin 377'si kapsam içi işçi, 3 bin 501'i kapsam dışı işçi ve 10 bin 451'i de geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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