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Hizmet tespiti erken emekli eder mi?

Geçmişte bir işyerinde fiilen çalışmışsınız ama bu kayıtlarda görünmüyorsa yani sigortanız yaptırılmadıysa hizmet tespiti için hem 'ya başvurabilir hem dava açabilirsiniz.

Hizmet tespiti erken emekli eder mi?
Geçmişte bir işyerinde fiilen çalışmışsınız ama bu kayıtlarda görünmüyorsa yani sigortanız yaptırılmadıysa hizmet tespiti için hem SGK'ya başvurabilir hem dava açabilirsiniz. Çalıştığınız işyerini ve hangi zamanda çalıştığınızı tüm delillerle birlikte toplayıp kuruma yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Burada bazı durumlarda zaman aşımı devreye giriyor, buna da dikkat edin. Delilleriniz sağlamsa bu yıllarınız sayılacak, işe giriş tarihiniz geriye çekilecektir. Böylece daha erken emeklilik imkanına kavuşacaksınız.

ZAMAN AŞIMI VAR
Eğer hiç sigortanız yapılmamışsa burada zaman aşımı devreye giriyor. 5510 sayılı yasanın 86. maddesine göre, çalışan sigortasız geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespiti için müracaatta bulunabiliyor. Sigorta yapılmış ancak primler eksik ya da hiç yatırılmamışsa zaman aşımı olmuyor. Geriye doğru istediğiniz zaman hakkınızı arayabiliyorsunuz.

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