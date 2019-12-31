Dünyaya defne yaprağı yolluyor

Zonguldak'ta girişimci Taner Aydın, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kurduğu yaş defne yaprağı tesisi ile ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere binlerce ton defne yaprağı ihraç ediyor. 15 kişiye istihdam sağlayan Aydın'ın kurduğu tesiste yılda yaklaşık 160 bin tona yakın defne yaprağı işleniyor.
- Ekonomi
- 31.12.2019
- Gazete
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