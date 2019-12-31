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Dünyaya yolluyor

Zonguldak'ta girişimci Taner Aydın, 'den aldığı hibe desteğiyle kurduğu yaş tesisi ile ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere binlerce ton defne yaprağı ihraç ediyor.

Dünyaya defne yaprağı yolluyor
Zonguldak'ta girişimci Taner Aydın, 'den aldığı hibe desteğiyle kurduğu yaş tesisi ile ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere binlerce ton defne yaprağı ihraç ediyor. 15 kişiye istihdam sağlayan Aydın'ın kurduğu tesiste yılda yaklaşık 160 bin tona yakın defne yaprağı işleniyor.

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