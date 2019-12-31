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  • 31.12.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 19:10

Bakan Albayrak duyurdu! Yılın son toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı , 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın son FİKKO toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı , 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi () toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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