2020 araç muayenesi ücretleri! Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren değişecek. Yeni araç muayene ücretlerin ne kadar olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Araç muayenesi kanuni bir zorunluluk veya cezai bir işlem olduğu için değil önce kendi sağlığımızı ve trafik güvenliğimizi düşündüğümüz için yaptırılmalıdır.

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