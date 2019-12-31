Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango (MPİ) amorti rakamları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI HANGİLERİ?

Milli Piyango amorti numaraları henüz belli olmadı. Amorti numaraları belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.