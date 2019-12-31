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  • 31.12.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 19:10

2020 numaraları hangileri? Milli Piyango (MPİ) açıklandı mı?

numaraları hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 hangileri? İşte merak edilen detaylar...

2020 Milli Piyango amorti numaraları hangileri?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango (MPİ) amorti rakamları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI HANGİLERİ?

Milli Piyango amorti numaraları henüz belli olmadı. Amorti numaraları belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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