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  • 31.12.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 21:37

numaraları belli oldu! İşte Milli Piyango yılbaşı özel amorti rakamları

Bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından numaraları belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Peki, hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı özel amorti rakamları...

2020 Milli Piyango amorti numaraları belli oldu!

2020 Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI HANGİLERİ?

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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