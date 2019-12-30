Kârın böylesi! Yılbaşında 2 bin 805 TL 1 hafta sonra 855 TL

Antalya'dan Uludağ'a, KKTC'den Palandöken'e oteller yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Pek çok otel doldu. Yoğun talep, fiyatları uçurdu. 1 gece 1 kişi konaklama fiyatı Antalya ve Uludağ'da ortalama bin 500 lira olarak tatilcilerin karşısına çıktı. Üstelik konaklama fiyatına ek olarak bazı oteller gala yemeği ücreti için ayrı fatura çıkardı. 1 hafta sonraki konaklama fiyatlarını incelediğimizde de, otellerin yeni yıla girişi fırsata çevirdiği gözler önüne serildi. Öyle ki; Uludağ'da aynı otelde aynı odada 2 bin 805 lira olan yılbaşı gecesi konaklama ücretinin, 1 hafta sonra 855 lira olduğu görüldü. Neredeyse 3.5 katı bulan fahiş fark, 'Kârın böylesi' dedirtti.
- Ekonomi
- 30.12.2019
- Gazete
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