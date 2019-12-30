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Kârın böylesi! Yılbaşında 2 bin 805 TL 1 hafta sonra 855 TL

’da yılbaşı gecesi için 2 bin 805 lira konaklama ücreti isteyen otel, 1 hafta sonrası için aynı odayı 855 liraya tatilcilere sundu. 3.5 katı bulan fahiş fiyat farkı, ‘Yok artık’ dedirtti.

Kârın böylesi
Antalya'dan Uludağ'a, KKTC'den Palandöken'e oteller yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Pek çok otel doldu. Yoğun talep, fiyatları uçurdu. 1 gece 1 kişi konaklama fiyatı Antalya ve 'da ortalama bin 500 lira olarak tatilcilerin karşısına çıktı. Üstelik konaklama fiyatına ek olarak bazı oteller gala yemeği ücreti için ayrı fatura çıkardı. 1 hafta sonraki konaklama fiyatlarını incelediğimizde de, otellerin yeni yıla girişi fırsata çevirdiği gözler önüne serildi. Öyle ki; Uludağ'da aynı otelde aynı odada 2 bin 805 lira olan yılbaşı gecesi konaklama ücretinin, 1 hafta sonra 855 lira olduğu görüldü. Neredeyse 3.5 katı bulan fahiş fark, 'Kârın böylesi' dedirtti.

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