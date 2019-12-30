İstanbul Havalimanı'na büyük göç ve rekor 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve “Büyük Göç” olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. 2020'de İstanbul'daki iki havalimanının hedefi 250 milyon yolcu...

Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan İstanbul Havalimanı, 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'nda iç hatta 74 bin 110, dış hatta 221 bin 53 uçuş yapıldı. Bu dönemde, 295 bin 163 sefer İstanbul Havalimanı varışlı ve çıkışlı olarak düzenlendi. İstanbul Yeni Havalimanı'nın da etkisiyle Türkiye'de havayolunu kullanan yolcu sayısının 2020'de 250 milyona yaklaşması öngörülüyor. Havayolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 83 milyon 533 bin 953 olan dış hat yolcu sayısı, 2020'de yüzde 28,9 artışla 107 milyon 680 bin 262'ye çıkacak. Geçen yıl 109 milyon 511 bin 390 olan iç hat yolcu sayısı ise 2020'de, 2017'ye göre yüzde 26,6 artarak 138 milyon 644 bin 216 olarak gerçekleşecek. Buna göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 93 milyon 576 bin 844 olan havayolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 13 artışla 218 milyon 976 bin 476'ya yükselmesi öngörülüyor. Gelecek yıl 233 milyon 659 bin 119 olması beklenen yolcu sayısının, 2020'de geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 246 milyon 794 bin 586'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

