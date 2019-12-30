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Gürültücü komşuya 1.461 TL

Yeni yılda cezalar artacak. 2020'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise bin 546 liradan bin 895 liraya yükselecek.

Gürültücü komşuya 1.461 TL
Yeni yılda cezalar artacak. 2020'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise bin 546 liradan bin 895 liraya yükselecek. Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12,37 liralık ceza da 15,16 lira olacak. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik ceza ise bin 192 liradan bin 461 liraya çıkacak.

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