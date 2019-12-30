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Doğal gaz bağlantı bedeli 656 TL

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656,70 lira olarak belirlendi. EPDK'nın kararına göre, güvence bedeli kombi için 563,90, gaz sobası için 503 ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268,70 lira oldu.

Gaz bağlantı bedeli 656 TL
Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656,70 lira olarak belirlendi. EPDK'nın kararına göre, güvence bedeli kombi için 563,90, gaz sobası için 503 ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268,70 lira oldu. Elektrik kesmebağlama bedeli ise alçak gerilim için 37,30, orta gerilim için 189,80 liraya çıktı.

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