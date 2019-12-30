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Anneye en az 7.824 TL | 2020'de ye doğum izni ücreti ne kadar olacak?

lere doğum izninde devletin verdiği ücret yeni yılda yükselecek. Asgari ücretlinin ödemesi 957 lira artışla 7 bin 327 liraya çıkacak. Çocuğu olan, 3 adımda en az 7 bin 824 lira alacak.




Annelere yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

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