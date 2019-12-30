yapılan ödemeler, yeni yılda artacak. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.