60 bin kişiye kamuda iş

Yeni yılda binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin personel alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor, 981 ebe işbaşı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. 500 özel harekat kadın memur alım süreci de devam ediyor. 2020'nin başında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Ayrıca 12 kamu kurumu İŞKUR üzerinden binin üzerinde memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlara göre; İŞKUR, kamu kurumları ve özel sektördeki şirketlere 7 bin 200 vasıflı-vasıfsız işçi, bin 380 temizlik görevlisi alacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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